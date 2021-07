Italie-Espagne : qui souhaitez-vous voir en finale de l’Euro ?

D'un côté, il y a l'Espagne et de l'autre l'Italie. Et au milieu de la carte, il y a bien sûr Marseille. Ici, quand on parle de foot, tout le monde a son mot à dire. Il y a ceux qui sont pour l'Italie comme Laurent Ceccarini : "on prend une pizza, un bon verre de vin et puis on regarde le match". Le coup de la pizza, c'est une valeur sûre mais ça reste classique. Alors Salvador Lopez, lui, a sorti son jambon et un peu de décoration. Lui, il a choisi l'Espagne. Mais pour soutenir les joueurs au stade, encore faut-il vivre à Londres où le match a lieu. Cependant, le renforcement des mesures de quarantaine a découragé les supporters italiens et espagnols de traverser la Manche. Seuls les expatriés pourront finalement en profiter : "on va aller au stade avec les collègues et je pense qu'on va battre l'Espagne", "ça va tout de même être un bon match mais ce sera certainement différent d'un match disputé en Italie". Et sans les Bleus, à Paris aussi, ce sera moins joyeux.