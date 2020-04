Italie : des bons alimentaires distribués aux plus démunis

L'Italie reste le pays le plus touché par le coronavirus avec près de 14 000 morts depuis de début de l'épidémie. D'après un grand syndicat agricole, un demi-million d'Italiens supplémentaires ont besoin d'aide pour manger. Des bons alimentaires commencent à être distribués aux plus démunis particulièrement touchés par la paralysie de l'économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.