Italie : le Piémont et la Ligurie très touchés par la tempête Alex

Maisons englouties, ponts détruits, sauvetage par les airs... les villages du Piémont et de la Ligurie sont dévastés après le passage de la tempête Alex. Cela fait des dizaines d'années que ces régions italiennes n'avaient pas connu un tel désastre. Même les anciens qui se souviennent de ce qui s'est passé il y a 20 ou 60 ans affirment que la violence de ces crues est inédite. Rappelons que la catastrophe a fait un mort et 17 personnes portées disparues.