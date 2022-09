Italie : le retour de l'extrême droite au pouvoir

Elle fait la Une de tous les journaux grâce à sa victoire aux élections législatives. Giorgia Meloni entre dans l'histoire. Pour la première fois, une femme va devenir Présidente du Conseil en Italie. Depuis 1945, l'extrême droite est également de retour au pouvoir dans le pays. Les électeurs voulaient du changement. "En commençant par les migrants, les retraites, les jeunes. On veut du travail en Italie et un changement total", lance un homme. La future Présidente du Conseil veut changer le système. Elle souhaite prendre ses distances avec l'Europe. Elle propose également de fermer les frontières pour "protéger l'Italie de l'islamisation". Des mesures qui inquiètent ses opposants. "Nous avons oublié vingt ans d'histoire. Vingt années pendant lesquelles nos grands-parents se sont battus. J'ai vraiment peur", confie une dame. Giorgia Meloni va maintenant devoir former son gouvernement. Elle devrait entrer en fonction dans les semaines qui viennent. TF1 | Reportage T. Misrachi, M.Barthes, N. Lorjoux