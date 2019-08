Italie : où est passé Simon Gautier ?

Le 8 août 2019, Simon Gautier, 27 ans, est parti faire une randonnée le long de la côte italienne, entre Policastro et Naples. Mais au lendemain de son départ, il a appelé les secours pour signaler qu'il était blessé. Le jeune Français n'a plus donné aucun signe de vie depuis. Une trentaine de pompiers militaires et bénévoles sont mobilisés pour le retrouver, sans résultat. Ses proches, eux, pointent du doigt les moyens déployés, qui seraient limités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.