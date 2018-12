Italie : comment la situation a-t-elle évoluée après l'effondrement du pont Morandi ?

L'effondrement d'un viaduc à Gênes en août 2018 a fait d'énormes dégâts. La ville et la région ont relogé quelques-uns des 670 sinistrés. Mais quatre mois après le drame, le pont Morandi et ses 200 mètres de tronçon n'ont pas encore changé. Sa reconstruction devient un besoin vital pour la ville de Gênes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.