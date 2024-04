Itinéraires à vélo : le nouvel atout touristique

Le maire de Chelun attendait ce moment depuis plus de deux ans. La Régalante est officiellement ouverte et passe par sa commune de 350 habitants, au Sud de l’Ille-et-Vilaine. La Régalante, c’est le nom de ce nouvel itinéraire cyclable qui relie désormais le Mont-Saint-Michel à Nantes : 275 kilomètres de chemins et de petites routes qui traversent la campagne et les villages. Les petites communes sont ravies d’attirer les vacanciers. Le maire de Chelun espère ainsi soutenir le dernier commerce ouvert de sa commune, un bar-restaurant. C’est aussi un argument pour attirer de nouveaux acteurs économiques. Originaires de la région parisienne, Jérôme et Jennifer viennent d’ouvrir leur gîte à Chelun. Pour eux, cette véloroute est une opportunité. Seule leur première saison déterminera si oui ou non, le pari du cyclotourisme est le bon. En tout cas, il fait des heureux sur l’un des plus anciens itinéraires de l'Hexagone : la Loire à Vélo, qui compte 1,8 million de passages de cyclistes en 2022. Les touristes itinérants dépensent en moyenne 66 euros par jour, principalement pour leur hébergement et leur alimentation. En 2024, près de sept nouveaux itinéraires cyclables doivent voir le jour dans le pays. TF1 | Reportage M. Giraud, M. Modicom