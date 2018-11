Itinérance mémorielle : Emmanuel Macron réunit son gouvernement à Charleville-Mezières

Le chef de l'Etat continue les commémorations de la Grande Guerre à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Il y a d'ailleurs convié tous ses ministres pour évoquer les problèmes de la ruralité. Avant de retrouver son gouvernement délocalisé, Emmanuel Macron s'est exprimé à propos du maréchal Pétain. Il a déclaré que celui-ci "a été un héros de la Première Guerre mondiale" et a rajouté que "c'est une réalité de notre pays, c'est aussi ce qui fait que la vie politique comme l'huamine nature est parfois plus complexe que ce que l'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première guerre et avoir conduit à des choix funestes dans la Seconde." Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.