Maître horloger, un métier qui relève de la chirurgie et de l'orfèvrerie

A Maizières-lès-Metz, en Moselle, trône un atelier où les horloges reprennent vie. Pierre Bianchi et son fils Alexandre, tous deux maîtres horlogers, rénovent des montres, qui parfois ont traversé le temps. Chaque pièce à restaurer nécessite un travail minutieux, tant au niveau du mécanisme que de l'esthétique. Hormis la rénovation, Pierre et Alexandre Bianchi créent également leurs modèles pour que leur nom soit toujours gravé au fil du temps qui passe.