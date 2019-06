Maître verrier, le chirurgien des vitraux

A Villenave-d'Ornon, Bernard Fournier est maître verrier depuis plus de 35 ans. Il se charge de restaurer les vitraux des édifices religieux bordelais. Un travail minutieux qui relèverait presque de la chirurgie. Dans son atelier, il travaille avec un peintre verrier et un vitrailliste. Hormis la restauration, Bernard imagine et crée aussi ses propres vitraux. Une manière pour lui de laisser ses empreintes dans l'histoire et l'assurance de voir son travail admiré pendant des centaines d'années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.