Iznogoud, 60 ans de mauvaise humeur

On connaît son visage et son obsession. Depuis 1962, Iznogoud veut remplacer le calife de Bagdad et cela fait 60 ans qu'il n'y arrive pas. Devant la grande mosquée de Paris, rencontre avec l'un des auteurs du dernier album. Son challenge : respecter René Goscinny qui mélangeait l'histoire à son époque. "Ce qui est marrant, c'est le lien à l'actualité qui est très très fort. Le point de départ du chapitre que j'ai écrit, c'est qu'Iznogoud a une super idée. Il fait venir un conseiller de l'émir de Paris", explique Jul, coauteur. Direction l'un des plus grands magasins de bandes dessinées de Paris. Quand on lui parle d'Iznogoud, Fabien Oudot retrouve son âme d'enfant. "Iznogoud, il est ignoble. C'est un arriviste vindicatif. Il est méchant", a-t-il défini. Alors comment expliquer la longévité du personnage ? D'après Fabien, c'est grâce au talent de René Goscinny et de Jean Tabary. Iznogoud, héros ou anti-héros ? La question reste posée. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez