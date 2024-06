J-10 des législatives : de nouvelles propositions pour les Français

Côte à côte pour la première fois, face aux représentants des patrons, Eric Ciotti et Jordan Bardella veulent montrer la dette et le déficit public trop élevés. "Je crois que le pays s'effondre, et en particulier au point économique", affirme Eric Ciotti. À gauche, Insoumis et Socialistes, eux aussi, sont arrivés main dans la main. Contrairement à leur adversaire, ils demandent un effort aux grandes fortunes : "Je m'excuserai auprès de vous, de l'effort que je vous demande, de solidarité et de patriotisme économique", déclare Boris Vallaud, député socialiste sortant. Face à ces programmes que le chef du gouvernement juge dépensier, lui aussi, il est contre la hausse d'impôts "quoi qu'il arrive". Pour les candidats, il reste un peu plus d'une semaine pour préciser le chiffrage exact des promesses de campagne, et convaincre les électeurs. TF1 | Reportage T. Petit, E. Assalit, M. Chantrait