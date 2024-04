J-100 : Paris s'entraîne pour l'accueil des touristes

Issa vend des journaux depuis trois ans, et aujourd'hui, il apprend un nouveau métier grâce aux JO, guide polyglotte. Son kiosque est au pied du site qui accueillera la gymnastique, le basket-ball et des dizaines de spectateurs du monde entier. Ses affichages l'indiquent, pour trouver leur direction, il pourra les aider, en français comme en anglais. Comme lui, 50 kiosquiers sont en cours de formation, car orienter ne s'improvise pas. "L'idée, c'est d'éviter de donner des acronymes aux touristes (...) L'objectif, c'est de donner des mots qui se comprennent dans toutes les langues", explique Régis Cocault, directeur des liens territoriaux. Français ou étrangers, quinze millions de visiteurs sont attendus pendant les Jeux. Dans un hôtel, on affiche quasi complet pour la période. Du réceptionniste à la gouvernante jusqu'aux cuisiniers, ce mercredi, tout le monde a cours dans la salle de restaurant transformée en salle de classe. Chaque détail compte, les Jeux sont l'occasion de changer notre image. Ces formations express sont une nécessité, car pour les JO, 60 000 personnes sont recrutées, pas toutes habituées à d'autres cultures. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Gatineau