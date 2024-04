JO 2024 : la flamme olympique allumée en Grèce

Désormais, il faut garder la flamme. La conserver précieusement jusqu'à l'allumage de la vasque à Paris le 26 juillet prochain. Sur le site d'Olympie ce mardi matin, c'est un Grec, qui par tradition, devient le premier relayeur. Ce premier porteur de la torche, Stéfanos Ntoúskos, est champion olympique d'aviron. Pourtant, la tradition n'a pas été complètement respectée. Par réverbération, le soleil doit allumer cette flamme olympique. Mais à cause de la météo, il a fallu utiliser celle conservée à l'issue des répétitions pour que la cérémonie ait bien lieu et que le relais puisse se mettre en route. Laure Manaudou, championne olympique à Athènes il y a 20 ans, est la deuxième relayeuse du jour. Pendant des jours, les symboles à savoir les couronnes d'olivier vont également se multiplier. Selon la coutume, la flamme va parcourir la Grèce avant d'être confiée à la France le 26 avril prochain. C'est le Belem qui la rapportera dans le port de Marseille. Arrivée le 8 mai pour plus de deux mois d'une parade, forcément flamboyante. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Casanova, E. Duboscq