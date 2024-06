J-11 : des professions de foi pour tout le monde ?

C'est une course contre la montre, un travail répétitif sans interruption 24 heures sur 24. Pour l'occasion, toutes les machines ont été réquisitionnées et tournent à plein régime. Dans cette imprimerie pourtant habituée des élections, c'est du jamais-vu. Il reste quelques jours seulement pour imprimer les enveloppes de 350 candidats du Grand Est, assembler et mettre sous pli leurs professions de foi. Pour faire face, il a fallu embaucher 150 intérimaires en plus des 200 salariés de l'imprimerie tous mobilisés. Le travail rodé, les élections européennes ont servi de répétition générale, mais il a fallu s'organiser en urgence. Les professions de foi arriveront ces prochains jours dans les boîtes aux lettres des particuliers. Dans la commune où sont imprimés ces documents, on est partagé sur leur utilité. La mise sous pli et l'envoi des professions de foi devra être terminé d'ici le mercredi 26 juin à minuit pile précise. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, T. Woehrel