J-16 : des électeurs déboussolés ?

Dans un quartier de bureau au Mans (Sarthe), à la pause-déjeuner, il y a un sujet que l’on voulait éviter : la politique. Avec cette dissolution, Emmanuel Macron espérait clarifier la situation. Pourtant, ici, un sentiment domine : on se sent perdu. Une électrice vote habituellement pour la droite. Comme beaucoup, elle est déboussolée par le jeu des alliances. Certains s’inquiètent ouvertement d’une possible victoire du Rassemblement National. À Chartres (Eure-et-Loir), dans un bistrot, c’est le même sentiment de désillusion. Au comptoir, Daniel, un éboueur à la retraite, confie avoir voté pour la liste de Jordan Bardella. Il s’en félicite, car sa priorité est le pouvoir d’achat. La mesure qui lui plaît particulièrement dans le programme du RN, c’est la baisse du prix de l’essence. Beaucoup déplorent un délai trop court pour pouvoir choisir dans de bonnes conditions. Il faudra attendre dimanche pour connaître l’identité de tous les candidats, soit deux semaines seulement avant le premier tour. TF1 | Reportage L. Zajdela, J.P. Héquette, F. Fernandez