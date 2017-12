J-2 avant la très attendue élection de Miss France 2018

La grande cérémonie Miss France 2018 se tiendra à Châteauroux ce samedi 16 décembre. Elle sera diffusée en direct sur TF1. Nombre de téléspectateurs l'ignorent mais le choix des douze demi-finalistes de ce concours s'est déroulé mercredi dans le plus grand secret. Pour connaître leurs noms, il faudra patienter jusqu'à samedi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.