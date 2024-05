J-2 avant la flamme : les poubelles s'amoncellent à Marseille

Des cartons, des encombrants et des sacs-poubelles engloutissent les trottoirs du 5ème arrondissement de Marseille, sous la mine défaite des riverains. Pourtant, plus que deux jours avant l’arrivée de la flamme. C’est pourquoi, la métropole a décidé de réquisitionner des agents grévistes. La raison de ce bras de fer : la réorganisation du ramassage des ordures avec des tournées uniquement de jour et moins régulières dans certains secteurs. Pour ces éboueurs, impossible d’assurer correctement leur mission dans de telles conditions. Sous surveillance policière, sur ce piquet de grève, les grévistes tentent de rallier leurs collègues à la mobilisation. Cette responsable syndicale, elle, dénonce une manipulation de la part de la métropole. "À un moment, il faut bien qu’ils arrêtent de traiter les agents moins bien que les déchets", affirme Véronique Dolot. Si au total, dix arrondissements sur seize sont touchés par la grève, la métropole assure que 70% des déchets sont ramassés et que la Cité phocéenne est prête à accueillir ces 150 000 visiteurs pour l’arrivée de la flamme olympique. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba