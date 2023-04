Jacinthes et tulipes à perte de vue

Une magnifique palette de couleurs, un tableau encore plus impressionnant vu du ciel. Aux nuances mauves, rouges, jaunes ou encore roses, les tulipes sont en pleine floraison. Ici, à la pointe de la torche, et s’éveillent devant l’objectif de Laurence. "Ce sont les premières de l’année, donc c’est le printemps. Tout revit, c’est chouette", affirme-t-elle. Des champs tout en ligne droite pour faciliter la récolte. Ces étendues de tulipes attirent chaque année des milliers de visiteurs. "Ça sent l’été, donc ça donne envie de faire des trucs dehors, de profiter", confie l’un d’entre eux. À côté des tulipes, les jacinthes en fleurs viennent se joindre au spectacle, pour le plus grand plaisir de Denis, qui a ses préférés. "C’est vraiment magnifique de voir toutes ces couleurs, mais surtout ce bleu. On se croirait au bord de l’océan. En plus, il y a le parfum", dit-il. Rien de mieux pour en profiter qu’un tour en petit train : cinq kilomètres de balade pour apprécier ces panoramas d’exception. Certains voyagent même dans le temps. Un bonheur éphémère, car il ne reste plus que quelques jours contempler ce paysage avant la récolte. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Jeunemaitre, L. Jean