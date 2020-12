Jackpot de 200 millions d'euros : un record pour l'EuroMillions

Les joueurs ont les mains qui tremblent, les yeux qui brillent et des espoirs pleins la tête. Le prochain tirage de l'EuroMillions s'élève à 200 millions d'euros, une somme jamais mise en jeu dans l'Hexagone. Chez un buraliste de Lyon (Rhône), cela attire la foule. Pierre Cottendin pense que ses quatre caisses seront prises d'assaut ce vendredi après-midi. La grille est à 2,50 euros. Pour la remplir, les habitués et ceux qui se sont laissés tenter se pressent. Le dernier gain record dans le pays date de 2012. Un veinard des Alpes-Maritimes avait empoché 170 millions d'euros. En ces temps moroses, beaucoup en rêvent. Pour eux, c'est un jackpot qui métrite largement de tenter sa chance. Partager à ses proches, partir en voyage, acheter une voiture... nombreux sont ceux qui font déjà des projets. Il est à noter que notre pays est le champion d'Europe quinté crochet, avec 109 vainqueurs depuis la naissance de l'EuroMillions. Preuve que cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.