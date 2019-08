Jacky Chéry, le passionné d'outils de jardin de Chenicourt

Expert des brocantes et des vide-greniers, Jacky Chéry a réussi à dénicher près de 2 500 objets anciens. Au fil du temps, il s'est constitué une collection de matériels de jardin. Une collection qu'il garde fièrement dans son atelier à Chenicourt. On y retrouve quelque 200 modèles d'arrosoirs et autres outils de jardinage. Et quel que soit leur âge, ils sont tous en état de marche. A part les entretenir, Jacky Chéry s'amuse aussi à dater précisément chacune des pièces de sa collection. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.