Jacopo : le nouveau Michel-Ange

Son sujet de travail en ce moment, le mythe de Narcisse. Sous ses mains, presque un an de travail, entre le bloc de marbre blanc et les détails du grain de peau. Jago ne prend pas de commandes, il ne travaille que sur des projets qu'il mûrit longuement. La fabrication de ses sculptures, le trentenaire les poste sur les réseaux sociaux. Un musée virtuel qui rassemble presque plus de 900 000 visiteurs. Il ne renonce pourtant pas aux expositions classiques. Dans des caisses, certaines de ses œuvres vont être installées dans une église de Naples. Ce n'est pas qu'une exposition, Jago vient d'ouvrir son propre musée. David au féminin, la Pietà modernisée, Ajax et Cassandre à la place de l'autel... des sculptures spectaculaires qui intriguent les visiteurs, souvent jeunes. L'un d'entre eux nous confie : " Je ne suis pas habitué à voir autant de détails, surtout dans des sculptures de marbre". Le Michel-Ange du XXIe siècle se demande si son travail survivra aux années à venir, autant que l'église qui l'abrite, qui a près de 400 ans. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval