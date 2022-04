Jacqueline, 90 ans, toujours derrière son comptoir

C'est bien plus qu'un bar-restaurant. Vous êtes chez Jacqueline Cornet. Bientôt 90 ans, elle se soucie encore de bien faire comme au premier jour. La recette de son bonheur quotidien, c'est tout simplement de bichonner ses clients. Dans sa cuisine, ne cherchez pas de conserves ni de surgelés. Jacqueline fait tout elle-même. Des plats généreux et un menu complet à douze euros, sep jours sur sept, inlassablement. À ses côtés, Emilie l'épaule depuis près de 20 ans, pour une complicité qui va bien au-delà du travail quotidien. "C'est notre mamie", confie-t-elle. Un village de 230 habitants et des habitués devenus presque une famille, réunis autour d'une cuisinière assurément hors du commun. Qu'importe le nombre de couverts servis, Jacqueline est au petit soin de chacun. "On passe un bon moment et la journée est plus douce", témoigne un client. Derrière ses fourneaux, cette cuisinière infatigable ne cherche pas à mettre les petits plats dans les grands, mais juste à faire plaisir, encore et toujours. Et pour ce qui est de prendre sa retraite, Jacqueline a été très claire. Tant que la santé sera là, elle aussi le sera pour ses clients. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy