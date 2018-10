Jacques Brel aux Marquises

À l'automne 1975, après un long périple en mer, Jacques Brel arrive avec sa campagne, Maddly Bamy, à Fatu Hiva, l'île la plus isolée des Marquises. Il avait eu un coup de foudre pour ce lieu loin de tout. Le décor et les premiers contacts avec les Marquisiens lui ont donné envie de rester. Ne pouvant pas se passer de voler, il choisit de s'installer sur l'île voisine d'Hiva Oa. L'archipel lui a même inspiré une chanson. En juin 1978, quatre mois avant sa mort, il avait reçu une équipe de la télévision belge. Vingt ans après sa mort, les religieuses de la mission catholique se souvenaient encore bien de lui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.