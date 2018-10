Jacques Brel, l'artiste aux multiples facettes

Considéré comme l'un des plus grands interprètes de la chanson française, Jacques Brel n'a cessé de clamer son obsession de l'amitié dans ses chansons. Il était l'ami éternel, à la vie, à la mort. Alors que sur le plan amoureux, il était généralement perdant. Connu rebelle et insoumis, il faisait transparaître ses émotions à travers ses chansons. Quarante ans après sa disparition, de ses passions à ses tempêtes, ce grand chanteur continue d'exercer un souffle puissant sur la chanson francophone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.