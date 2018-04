Jacques Castagné : meilleur ouvrier de France en création florale

Jacques Castagné a été élu meilleur ouvrier de France depuis 2004. Aux aurores, il va immuablement au marché Rungis pour s'approvisionner en fleurs venues de tous les coins du monde. De retour à sa boutique, à Paris, il marie avec une précision d'orfèvre les couleurs et les senteurs, au grand plaisir de ses fidèles clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.