Jacques Chirac, l'ami des agriculteurs

Chaque année, Jacques Chirac aimait passer de longues heures au Salon de l'agriculture pour goûter aux produits, mais aussi pour rencontrer les agriculteurs. Ces derniers, surtout ceux qui l'ont côtoyé, gardent un souvenir ému d'un président aussi bien à l'aise avec des paysans qu'avec de grands chefs d'Etat. L'ancien président avait en effet les mots pour leur parler. Une humanité que les éleveurs, même ceux qui n'avaient pas voté pour lui à l'époque, ont respecté et aimé.