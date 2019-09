Jacques Chirac, un ancien maire de Paris

Après la mort de Jacques Chirac, tous les Parisiens se sont rassemblés cet après-midi du 26 septembre 2019 au pont Royal. Ils ont reconnu leur tristesse et leur grande émotion après la disparition de l'ancien président. Ce dernier a été élu maire de Paris en 1977 et son mandat a duré 18 ans. Parmi ses travaux figuraient ceux du réaménagement des Champs-Élysées, la réhabilitation du quartier de la Goutte d'Or, ou encore la construction de Paris-Bercy. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.