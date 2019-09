Jacques Chirac, un personnage qui aimait les bains de foules

Jacques Chirac était quelqu'un de très proche des gens, et qui aimait les bains de foule. Cette manière a d'ailleurs été copiée par beaucoup de personnages. Pour lui, tout le monde avait la même valeur, un côté modeste que les Français admiraient chez lui, qui faisait son humanité et sa popularité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.