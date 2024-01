Jacques Delors, l'Européen qui a changé nos vies

À Strasbourg, capitale européenne, quand on évoque Jacques Delors, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est l'euro. La monnaie unique, c'est lui. Ces premiers billets sortis des distributeurs en 2002, c'est un peu son héritage, qui fait désormais partie de notre quotidien. "Quand on va dans un pays d'Europe, ça simplifie énormément les choses", rapporte un passant. Plus besoin de changer de monnaie, plus besoin de passeport non plus, grâce aux accords de Schengen. La libre-circulation, c'est lui aussi. Cette idée, il l'a concrétisé alors qu'il était président de la Commission européenne. À deux pas de la Belgique, les Lillois en profitent encore régulièrement : "En 2018, traverser 20 pays d'Europe en 23 jours, le fait de pouvoir passer avec sa carte d'identité seulement, c'est quand même un sacré avantage". Le nom de Jacques Delors ne dit parfois rien aux plus jeunes, alors qu'ils continuent de bénéficier de son héritage. L'autre trace que l'ancien ministre laisse dans le quotidien des Français, c'est Erasmus. Ce jeudi matin, les hommages aussi traversent les frontières. À Bruxelles, au siège de la Commission européenne, les drapeaux étaient mis en berne pour rendre hommage au plus Européen des Français. TF1 | Reportage S. Bougriou, E. Barrier