Jacques Higelin s'est éteint à l'âge de 77 ans

Le chanteur Jacques Higelin a été considéré comme l'un des pionniers du rock français. Âgé de 77 ans, il s'est éteint ce vendredi 6 avril. Si la comédie a bercé ses jeunes années, c'est la musique et l'écriture qui ont capturé son âme grâce à Charles Trenet. En effet, ce dernier fut sa référence poétique. Sa carrière a été marquée par une vingtaine d'albums et de nombreux succès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.