Jacques Perrin : un itinéraire hors du commun

Avec son rôle de marin rêveur, dans le film "Les demoiselles de Rochefort" , Jacques Perrin séduit d’emblée une génération de jeunes filles. Trois ans plus tard, il prête son physique de jeune premier au prince de "Peau d’âne". Mais très vite, il se dirige vers des rôles plus engagés. À 29 ans, il décide de financer "Z", le film de Costa Gavras. Un thriller politique, réquisitoire contre les dictatures, dont aucun producteur ne voulait. Ainsi, il a décroché un oscar. Inoubliable "Le Crabe-Tambour" face à Jean Rochefort, Jacques Perrin aimait jouer. Il le fera encore dans "Les Choristes", qui a été une nouvelle fois un immense succès. Mais au tournant des années 90, il se consacre surtout à la production de documentaires naturalistes comme "Microcosmos". "Le peuple migrateur", "Les Saisons", ou encore "Océans", il fait toujours des projets pharaoniques. Son tour de force est de parler à toutes les générations. Concernant son dernier rôle dans "Goliath", un thriller écologique, Jacques Perrin confiait au réalisateur "Ce rôle incarne tous les combats de ma vie". TF1 | Reportage MS. Croccel, C. Ebrel