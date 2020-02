"J’ai envie de toi", une pièce de boulevard très moderne

"J’ai envie de toi" raconte l'histoire de Guillaume et de son voisin bien attentionné, mais maladroit. Il attend sa nouvelle conquête qu'il vient de rencontrer sur les réseaux sociaux, mais a fait l'erreur d'envoyer le texto à son ex. Sébastien Castro, l'auteur, a tenu à respecter les codes du vaudeville dans sa toute première pièce de théâtre. Avec son écriture moderne, ses scénarios rocambolesques et ses dialogues percutants, il a réinventé le boulevard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.