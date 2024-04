J'ai percuté une voiture en panne : quelles responsabilités ? Le 13H à vos côtés

Sur les questions au sujet des accidents de la route, il est important de préciser les circonstances exactes. Pour le cas de Nicole, elle circule sur une route départementale à deux voies en ligne continue. Soudain, elle aperçoit au loin un véhicule arrêté au milieu de la voie. Il n'y avait ni warnings, ni triangle de présignalisation. Nicole l'a donc percuté. À noter que l'usage du triangle de présignalisation est obligatoire quand on tombe en panne sur la route. Vous devez aussi avoir un gilet de sécurité, sinon, c'est 135 euros d'amende. Dans le cas de Nicole, c'est qu'il y a une autre règle importante qui vient fragiliser sa position dans l'article R412-6 du Code de la route. Il stipule que c'est au conducteur d'éviter tout obstacle qui apparaîtrait sur la chaussée. Et puisqu'il n'y a pas eu de dommages corporels, les assurances ne vont donc pas trop s'embarrasser. Il y a donc une forte probabilité que Nicole soit déclarée responsable de l'accident. Il est toutefois possible de se tourner vers le Médiateur de l'assurance. T. Coiffier