J’ai réussi à… rouvrir une mine

Dans cette ancienne mine, les bénévoles ne cherchent pas d'argent ou de zinc, mais des pierres pour finir un mur. À l'extérieur aussi, dans l'ancien hameau minier, les jeunes du chantier international sont à pied d’œuvre. Comme eux, depuis douze ans, 690 jeunes se sont relayés. Près de 8 733 journées de travail bénévole ont été effectuées pour réhabiliter une mine et la rendre accessible au public. Le chef d'orchestre de ce projet colossal, c'est Christian Le Martelot. "Beaucoup de gens nous ont dits que nous étions fous, mais c'est cette folie qui nous a permis d'avancer", rapporte-t-il. Avec des conseils d'experts et le soutien de nombreux partenaires, il a fallu soulever des montagnes pour pouvoir redécouvrir ce qui était en dessous. Inventer et sécuriser les accès à la mine par exemple. Ce long cheminement de bois n'existait pas il y a dix ans. Le rêve vient tout juste de se concrétiser. Depuis deux mois, Christian et deux guides peuvent faire découvrir ces galeries souterraines aux visiteurs. Un patrimoine très ancien. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde