Jamais blasé de nos blasons !

Pour apercevoir des blasons, il suffit parfois de lever la tête. Saint-Marcellin-en-Forez (Loire) n'en possédait pas. Deux anciens élus ont décidé d'en doter la commune. Il trône aujourd'hui en grand sur la façade de la mairie. Ils ont réfléchi ensemble au choix des symboles qui sont désormais présents sur tous les documents officiels paraphés par monsieur le maire. Jamais démodé contrairement au logo, il donne un cachet historique à la commune. Daniel Juric est un parfait autodidacte. Cet ancien ingénieur à la retraite s'est initié seul à sa passion de manière artisanale. Depuis près de 20 ans, il nourrit quotidiennement un site qui fait référence. Il recense plus de 20 000 blasons municipaux. Plus qu'une passion, pour Laurent Granier, la création de blasons est un art dont il a fait son métier. Il est l'un des rares peintres français spécialisés dans l'art héraldique. Il reproduit et crée des armoiries non pour les communes, mais pour des particuliers. Ce sont des armoiries comme une marque d'identité pour ses clients. TF1 | Reportage M. Croccel, J.F. Drouillet