Jamais les Français n’ont adopté autant d’animaux de compagnie

En 2019, la SPA a permis l'adoption de plus de 40 000 animaux. Celle de Plaisir (Yvelines) en a enregistré plus de 2 300, soit une progression de 13% par rapport à 2018. Dans ce refuge, les chiens sont pucés, vaccinés et stérilisés pour 250 euros. L'acquisition des chats, elle, coûte 150 euros. Et pour faciliter les adoptions, les refuges ont été réhabilités et l'accompagnement des adoptants a été renforcé.