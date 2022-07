Jamais sans ma glacière !

Chaque été, les vacanciers cajolent leur glacière. Même pendant les canicules, elles conservent au frais. C'est tout ce qu'on lui demande. Avant la glacière et le frigidaire, les porteurs de glace livraient des blocs aux clients. C'était un métier et chacun usait du système D pour garder le froid, pas très pratique. Les plaques de polystyrène sont ensuite apparues. Une fois refroidies, elles maintenaient au frais les aliments. Certains s'en souviennent. "Quand j'en vois, c'est nostalgique" ; "On ne les a pas jetées. Ça rappelle des souvenirs" ; "J'en ai au moins une. Elle a au moins 25 ans. C'était à ma maman quand elle emmenait mes enfants à la mer", se remémorent des personnes interrogées. Les amoureux du pique-nique collectionnent des glacières de toutes tailles. C'est chic. Mais dans les années 60, elles n'étaient pas aussi bien considérées. Certaines finissent à la poubelle, d'autres sont conservées. Pauvre glacière si lourde à trimballer. TF1 | Reportage J. Chubilleau, M. Stiti, F. Maillard, T. Marquez