Jamais sans ma mascotte !

Voici les "Phryges", deux petits personnages plutôt rigolos qui vont incarner les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Première sortie à la rencontre des Français : "Bleu Blanc Rouge et c'est sympa" ; "Elle a l'air positive" ; "Je ne sais pas si ça représente quelque chose, mais il est adorable". Il a fallu deux ans de travail pour en arriver là. Tout est parti d'une idée simple et complexe à la fois. "Dans les Jeux olympiques et Paralympiques, les mascottes sont très traditionnellement des animaux. On voulait quelque chose de parfaitement différente", rapporte Julie Matikhine, directrice de la marque "Paris 2024". Place donc à un symbole : le bonnet phrygien. Il restait à lui donner une personnalité. La peluche fabriquée en Chine est devenue un personnage joyeux et attachant. Cette nouvelle mascotte est attendue avec impatience par Catherine Salaün Utrema, une collectionneuse. Mais ce que l'on ignore, c'est que la mascotte est une invention française. TF1 | Reportage J.P. Féret, M. Gatineau, V. Pierron