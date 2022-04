Jamais sans ma voiture !

Chloé est serveuse. Elle habite à 40 kilomètres du restaurant où elle travaille. Elle utilise sa voiture pour tous ses trajets du quotidien. Alors toutes les deux semaines, un passage à la pompe s'impose et le budget est conséquent. À la campagne, il est difficile de faire autrement. Peu de transports en commun, de moins en moins de trains et pourtant, il faut souvent faire de plus en plus de kilomètres. À l'approche de l'élection présidentielle, certains s'interrogent sur les programmes des candidats avant de faire leurs choix. "Baisser le prix du carburant n'est pas un critère prioritaire, mais ça reste quand même dans la liste. Acheter une voiture électrique, c'est coûteux. Et il y aurait peut-être une amélioration à faire au niveau d'une prime plus conséquente", affirme un passant. Aide à la conversion, construction de pistes cyclables ou encore gratuité des transports en commun, autant de mesures proposées par certains candidats qui pourraient guider les électeurs dimanche prochain. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby