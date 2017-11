Le Jambon à la crème, une spécialité de "L'Auberge Ensoleillée"

Le Parc naturel du Morvan à cheval sur les quatre départements de la Bourgogne, reserve de bonnes surprises. De petites tables proposent une cuisine simple et savoureuse. La même famille veille sur "L'Auberge Ensoleillée" depuis 4 générations. Le chef nous partage les recettes du Jambon à la crème, le plat traditionnel de la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.