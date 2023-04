Jambon de Bayonne, les recettes d'un succès

En fanfare, la Foire au jambon s'est ouverte sur le concours du meilleur jambon fermier. En tout, 34 pièces sont évaluées par un juré qui, chose étonnante, ne goûte jamais. Parmi les jambons en compétition, il y a celui de Jean-Marie Challa. Il participe au concours pour la première fois. Laissons les jurés délibérer et suivons cette procession et ces effluves. Cette année marque la 560e Foire au jambon. Ce sont quatre jours de fête et de dégustation. Nous nous sommes bien sûr laissé tenter, convaincus par la qualité de ces jambons dotés depuis 25 ans d'une Indication géographique protégée (IGP). "En 25 ans, le jambon de Bayonne a beaucoup progressé. (...) Économiquement, la filière et les éleveurs sont rémunérés au juste prix", explique Christian Montauzer, artisan charcutier "Maison Montauzer". La région rayonne grâce à ses éleveurs et producteurs. C'est le cas de Jean-Marie, par exemple, que nous retrouvons deuxième sur le podium, et grâce à ses nombreux gourmands. Il y a eu 400 000 visiteurs l'an dernier à la Foire au jambon. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin