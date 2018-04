Jane Constance sort son deuxième album "Un jour j'ai rêvé"

Avec sa très belle voix, Jane Constance remportait la grande finale de The Voice Kids en 2015. Non voyante, la jeune mauricienne de 17 ans et Artiste de l'Unesco est très engagée en faveur des droits des personnes souffrant de handicaps. Elle sort le 6 avril son deuxième album intitulé "Un jour j'ai rêvé". Un disque dans lequel elle veut prôner, dit-elle, "l'espoir, un monde en paix et sans préjugés". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.