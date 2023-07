Janine 94 ans : la grande vadrouille... en van

À 94 ans, Janine va entreprendre comme chaque année de défier le temps et les conventions. Pendant quatre mois, elle va voyager seule dans son van aménagé. Un périple de 1 000 kilomètres entre son village des Pyrénées-Orientales et le littoral du Finistère. Férue de voyages et de liberté, rien ne semble effrayer cette nonagénaire. Dans son van, il y a une cuisine, une salle de bain et un couchage rudimentaire qui lui suffisent amplement. "Le confort, ça m'est égal. Du moment que je suis dehors, c'est le principal", confie-t-elle. Par son indépendance, partout où elle passe, Janine impressionne les camping-caristes. Elle refuse de laisser l'âge l'empêcher de découvrir la Bretagne et la Normandie. Son esprit intrépide a d'ailleurs fini par rencontrer son alter ego, Jocelyne, elle aussi propriétaire d'un van. Le prochain arrêt pour les deux camping-caristes, c'est le phare de l'Île Vierge. Jocelyne habite la Normandie et elle souhaite la faire découvrir à son amie. TF1 | Reportage E. Vinzent, M. Pirckher, J. Denniel