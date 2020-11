Janvry espère que le marché de Noël aura lieu

Sacré "Merveilleux village de Noël" il y a deux ans sur TF1, Janvry veut avoir son marché et le prépare avec beaucoup d'amour. Dans le village, les habitants sont déterminés et ont décidé de résister à la morosité. Malgré l'épidémie, il n'est pas question pour eux de renoncer au marché de Noël et à ses préparatifs. Un événement qui attire jusqu'à 100 000 visiteurs chaque année. Lors de la précédente édition, beaucoup sont venus de loin pour gouter des produits artisanaux. Pour respecter la distanciation physique, 32 chalets individuels construits pour l'occasion seront dispersés dans le village. Si le confinement se prolonge en décembre, ils resteront inoccupés. Cependant, le maire continue d'y croire. Pour contourner le confinement, il a réquisitionné les bénévoles. Elles viennent coudre des costumes, rafistoler les décors et surtout rompre l'isolement. Pour les artisans, le maintien du marché est important. C'est le cas pour Gilles Audebert qui expose ses décorations à Janvry depuis trois ans. En attendant, les habitants profitent déjà des illuminations.