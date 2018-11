Japon : à la découverte des temples de Kyoto

Kyoto est très connue pour ses temples bouddhistes et ses sanctuaires shintoïstes. De l'hyperdensité touristique à la quiétude monastique, la ville offre un patrimoine ancestral que les Japonais ont su préserver avec beaucoup de talent. Découvrez les différents temples de l'ancienne capitale du Japon à travers la spiritualité à l'état pur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.