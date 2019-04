Japon : Kawagoe, le village de samouraïs

La ville japonaise de Kawagoe est un paysage calme et espacé. Elle est reconnue par ses bâtiments qui sont tous en bois. On y trouve des maisons fréquentées par des samouraïs renfermant parfois des jardins à la japonaise. En matière culinaire, sa spécialité est la patate douce en forme de chips, longs comme le bras. Quelques habitants de Kawagoe vivent de façon traditionnelle en suivant les traces des samouraïs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.