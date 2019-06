Jardin botanique de Samoëns, un trésor de la montagne

Dès que vous franchissez les portes du jardin botanique de Samoëns en Haute-Savoie, vous vous apprêtez à faire un tour du monde. Construit il y a 100 ans par des botanistes aux pieds montagnards, ce jardin abrite 2 500 espèces du monde entier. Les 50 000 visiteurs qui y viennent chaque année apprécient non seulement de découvrir cette biodiversité aux noms imprononçables. Mais ils découvrent aussi en ce lieu un havre de paix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.