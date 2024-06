Jardin d'artiste pour les uns... déchetterie pour les autres

Des fleurs par milliers dont le métal se confond parfois avec le coquelicot. Dans son jardin depuis dix ans, François Alix recycle et transforme de la ferraille, et les services de l'État n'y voient aucune poésie. "Si on les écoute, nous sommes dans une déchetterie. Ce qui est un paradoxe. Moi, j'appelle ça un Magic Hortus. Les services de l'administration le considèrent comme des déchets", se plaignait le sculpteur. Tout commence en mars avec un contrôle de la direction régionale de l'Environnement. François explique sa démarche. Il crée des tableaux avec ses sculptures géantes et laisse la nature s'y installer. Sur ce terrain dont l'artiste est le propriétaire, l’État relève plusieurs infractions : voitures hors d'usage, stockage de déchets, notamment des métaux, sur plus de 1 000 mètres carrés. À l'entrée du jardin, les pièces de ferraille sont déposées en désordre, parfois dans un déséquilibre artistique visible depuis la route. Le sculpteur trouve ici son inspiration. Alors, François Alix doit-il mettre aux normes son terrain pour en faire une déchetterie ? TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy