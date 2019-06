Le jardin de Kestellic, un domaine qui ne cesse d'évoluer

Le jardin de Kestellic offre une large palette de vert à première vue, mais en s'immergeant dans cet océan de verdure, la gamme s'élargit. De grandes plantes amazoniennes et plusieurs variétés venant du monde entier sont présentes dans le domaine. Ce dernier a toujours perpétué cet esprit d'aventure et de voyage depuis sa découverte en 1880. Les jardiniers sont aux petits soins pour garder la magie de cet endroit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.